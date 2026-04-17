Beve tutta la notte poi collassa ubriaco sulla ciclabile

Un uomo di 40 anni è stato soccorso questa mattina in via Edison a Nave dopo aver trascorso tutta la notte a bere. È stato trovato mentre si trovava in stato di ubriachezza e si era accasciato sulla corsia riservata alle biciclette. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato assistenza all’uomo. La sua condizione è stata valutata sul momento, senza ulteriori complicazioni.