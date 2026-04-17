Beve tutta la notte poi collassa ubriaco sulla ciclabile
Un uomo di 40 anni è stato soccorso questa mattina in via Edison a Nave dopo aver trascorso tutta la notte a bere. È stato trovato mentre si trovava in stato di ubriachezza e si era accasciato sulla corsia riservata alle biciclette. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato assistenza all’uomo. La sua condizione è stata valutata sul momento, senza ulteriori complicazioni.
Ubriaco fradicio dopo aver bevuto per tutta la notte, un uomo di 40 anni è stato soccorso nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, in via Edison a Nave. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Nave Soccorso con un’automedica.L’allarme è scattato intorno alle 9.40, quando alcuni passanti hanno.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Beve tutta la sera, ubriaco fradicio collassa in mezzo alla strada
Il boato, poi il crollo nell’Adda: a Maccastorna la ciclabile (appena terminata) collassa e finisce nel fiumeMaccastorna (Lodi) – Un boato improvviso attorno a mezzogiorno di ieri, un distacco netto e poi il crollo.