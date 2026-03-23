C’è chi non esce mai di casa senza borraccia, e chi invece arriva a sera senza quasi aver toccato acqua. Se appartieni alla seconda categoria, sappi che non sei sola. Bere a sufficienza è una delle principali abitudini di benessere consigliate dagli esperti, ma anche una di quelle meno rispettate. Eppure non dovrebbe essere una fatica da affrontare a suon di “devo”. Il segreto sta nel cambiare prospettiva. Prova a smettere di vederla come un obbligo e inizia a trasformarla in tanti piccoli gesti da integrare nella tua routine quotidiana. Ecco i migliori consigli per bere due litri di acqua al giorno con naturalezza. 1. Inizia la giornata bevendo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 15 consigli per bere 2 litri d’acqua al giorno senza accorgersene

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