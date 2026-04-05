Don Gianni Viganò | fissata la data dei funerali

È stata stabilita la data dei funerali di don Gianni Viganò, che si terranno nella chiesa parrocchiale di Lesmo. La comunità locale e i fedeli si preparano a partecipare al rito funebre per salutare l’ecclesiastico. La cerimonia si svolgerà nella chiesa del paese, dove si riuniranno persone vicine e membri della parrocchia. La data precisa dell’evento non è ancora stata comunicata ufficialmente.

La sua comunità e i suoi fedeli sono pronti a dargli l’ultimo saluto. I funerali di don Gianni Viganò verranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Lesmo. La data delle esequie è fissata per martedì 7 aprile alle 15. C’è ancora sgomento della comunità parrocchiale brianzola per la scomparsa del sacerdote, 87 anni, morto nel primo pomeriggio del sabato santo. Don Viganò, che nel 2024 aveva tagliato il traguardo del 60esimo anniversario di ordinazione sacerdotale, dalla fine degli anni Settanta era arrivato in Brianza, prima a Cesano Maderno e poi a Lesmo dove è rimasto per oltre trent’anni come punto di riferimento della Comunità pastorale delle parrocchie di Lesmo, Correzzana, Gerno e Peregallo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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