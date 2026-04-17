Basket B ultima sfida per gli Squali | l' Oleggio a Pizzighettone per sognare i playoff

Domani sera alle 21 si gioca l'ultima partita della stagione regolare di basket B tra il Pizzighettone e l'Oleggio. La sfida si svolge a Soresina, in provincia di Cremona, con le due squadre che si trovano a contendersi un'ultima possibilità di qualificazione ai playoff. La partita rappresenta l’ultimo impegno prima dei playoff per gli Squali, che sperano di ottenere un risultato utile.

Cala il sipario della regulas season per gli Squali. Domani, sabato 18 aprile alle 21, l'Oleggio Magic Basket è ospite del Mazzoleni Bk Team 1995 Pizzighettone che gioca a Soresina (Cremona). Per i biancorossi si tratta dell'ultimo appuntamento di regular season dal momento che osserveranno il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Ci ha lasciati Oscar Schmidt a 68 anni. Da tempo lottava con un tumore al cervello. Il "Mano Santa" fu protagonista di una carriera lunghissima, segnata da diversi record. In Italia giocò con la maglia di Caserta negli anni '80, per poi spostarsi a Pavia #Basket x.com