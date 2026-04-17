Basket B ultima sfida per gli Squali | l' Oleggio a Pizzighettone per sognare i playoff

Da novaratoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21 si gioca l'ultima partita della stagione regolare di basket B tra il Pizzighettone e l'Oleggio. La sfida si svolge a Soresina, in provincia di Cremona, con le due squadre che si trovano a contendersi un'ultima possibilità di qualificazione ai playoff. La partita rappresenta l’ultimo impegno prima dei playoff per gli Squali, che sperano di ottenere un risultato utile.

Cala il sipario della regulas season per gli Squali. Domani, sabato 18 aprile alle 21, l'Oleggio Magic Basket è ospite del Mazzoleni Bk Team 1995 Pizzighettone che gioca a Soresina (Cremona). Per i biancorossi si tratta dell'ultimo appuntamento di regular season dal momento che osserveranno il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Basket, ultima sfida in casa per Oleggio: Squali contro Gazzada

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Basket B, ultima sfida per gli Squali: l'Oleggio a Pizzighettone per sognare i playoff; Basket b n.le – Dany che beffa. Adesso testa alla sfida con Pesaro - TVL; Basket, Serie B: la Dinamo torna al PalaZumbo, gara cruciale contro Barcellona; Basket, serie B Interregionale, 28^ giornata, Virtus Matera sfida Virtus Ragusa al PalaSassi.

basket b ultima sfidaBasket B, ultima sfida per gli Squali: l'Oleggio a Pizzighettone per sognare i playoffI biancorossi chiudono il campionato con una settimana d'anticipo causa riposo: si cerca la vittoria, poi scatterà l'attesa per i risultati degli altri campi ... novaratoday.it

basket b ultima sfidaBaSKET B INTERREGIONALE. Baskérs, a Jesi è uno spareggio. Vale i playoff e forse il 7° postoPenultimo turno di regular season per i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 21, saranno di scena nello storico PalaTriccoli per affrontare i padroni di casa della Pallacanestro Jesi, per una vera e ... sport.quotidiano.net

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.