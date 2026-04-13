Bari il Parco Gargasole si anima | picnic e musica per l’ambiente

Ieri al Parco Gargasole di Bari si sono svolti un picnic e un evento musicale dedicati alla tutela dell’ambiente. Centinaia di persone si sono radunate nel parco, creando un momento di incontro e sensibilizzazione sulla biodiversità. L’iniziativa ha coinvolto cittadini di diverse età, portando vita e colore allo spazio verde attraverso attività condivise.

Centinaia di cittadini si sono riuniti ieri al Parco Gargasole per partecipare a un picnic dedicato alla tutela ambientale, trasformando lo spazio verde in un laboratorio vivente di socialità e rispetto per la biodiversità. L’iniziativa, organizzata da Retake Bari, ha una partecipazione massiccia che ha coinvolto diverse generazioni, dalle attività dedicate ai più piccoli alle esibizioni musicali che hanno animato l’intero pomeriggio. Un mosaico di culture e generazioni tra musica e danza. Dalle prime fasi dell’allestimento, avvenute intorno alle 8:30 del mattino, fino al tramonto, il parco è stato teatro di un dialogo costante tra realtà molto diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, il Parco Gargasole si anima: picnic e musica per l’ambiente Bari, picnic eco al Gargasole: 20 associazioni per un mondo senza plasticaSabato 11 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 17:00, il Parco Gargasole a Bari ospiterà la settima edizione del Pic-nic Senza Plastica, un evento che... Il Pic-nic Senza Plastica al parco Gargasole: spettacoli, giochi e ricicloIn centinaia hanno partecipato, ieri, al Pic-nic Senza Plastica organizzato da Retake al parco Gargasole di Bari.