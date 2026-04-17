Baracca prende fuoco per spegnerla i vigili costretti a usare 150 metri di tubi

Un incendio ha interessato una baracca a Leivi, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari. Per spegnere le fiamme, i pompieri hanno utilizzato circa 150 metri di tubi. L’intervento è stato rapido, ma non sono stati segnalati danni ad altre strutture o persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti a Leivi per un incendio che ha coinvolto una baracca.Le fiamme hanno avvolto la struttura e il calore sprigionato stava minacciando anche l’edificio attiguo alla costruzione.I vigili del fuoco intervenuti, supportati anche dalla.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fumo denso e baracca a fuoco: intervento dei vigili del fuoco Tubi in polietilene in fiamme in un terreno agricolo: rogo domato dai vigili del fuocoL'intervento si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasquetta in strada del Vignale, a Verona, dopo le numerose chiamate giunte al 115 per il fumo... Panoramica sull’argomento Leivi: a fuoco baracca, intervengono i Vigili del FuocoDal Centro Documentazione Foto Video del Comando Provinciale VVF Genova Quest'oggi i Vigili del Fuoco di Chiavari sono stati chiamati ad intervenire a ... levantenews.it Baracca in fiamme, intervento dei vigili del fuoco a LeiviLeivi – È stato un intervento particolarmente impegnativo, quello messo in atto dai vigili del fuoco, venerdì, a Leivi, in via Castello. Qui, ha preso fuoco un deposito, all’interno della proprietà do ... ilsecoloxix.it