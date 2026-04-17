Secondo dati di Bankitalia, l’Italia ottiene circa il 10% del suo greggio dal Golfo, l’11% del gas e il 25% dei prodotti raffinati. La guerra in Medio Oriente ha portato a un aumento delle preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle fonti di approvvigionamento energetico, con possibili ripercussioni sui mercati e sui prezzi delle materie prime. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali conseguenze sulla rete di forniture.

Roma, 17 apr. – L’Italia riceve circa il 10 per cento del petrolio greggio totale dai paesi che si affacciano sul Golfo persico, in particolare da Arabia Saudita e Iraq, l’11 per cento del gas naturale, soprattutto dal Qatar e un quarto dei prodotti petroliferi raffinati totali, prevalentemente dall’Arabia Saudita. Lo riporta una analisi inserita dalla Banca d’Italia nell’ultimo Bollettino economico. La guerra in Medio Oriente, si legge, ha riportato in primo piano i rischi connessi con l’approvvigionamento energetico dai paesi del Golfo Persico. Per l’Italia questi rischi “si trasmettono soprattutto attraverso i rincari di petrolio e gas naturale, che potrebbero ampliare significativamente il disavanzo energetico e ridurre la competitività dei settori ad alto consumo di energia”, prosegue Bankitalia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bankitalia: Italia riceve dal Golfo 10% greggio, 11% gas e 25% raffinati

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