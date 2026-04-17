bankitalia guerra pesa su stime economia a rischio consumi e prestiti

Le tensioni in Medio Oriente stanno influenzando le previsioni economiche italiane ed europee, con effetti che si fanno sentire sui consumi delle famiglie e sui prestiti bancari. Secondo le analisi recenti, le incertezze legate al conflitto potrebbero rallentare la crescita e mettere in discussione alcune stime di crescita già previste. Le banche e le imprese monitorano attentamente l’andamento dei mercati in relazione alla durata del conflitto.

Le guerra in Medio Oriente, e la sua durata, pesa sulle prospettive dell'economia italiana ed europea con rischi per i consumi delle famiglie e i prestiti delle banche. Nel suo bollettino economico la Banca d'Italia ribadisce le previsioni, diffuse nei giorni scorsi, di un +0,5% nel 2026 che scenderebbe a zero in caso di scenario avverso (prezzi del petrolio elevati a lungo). Il balzo dei costi energetici e l'incertezza hanno frenato la spesa delle famiglie nei primi tre mesi dell'anno, si legge. E il protrarsi della guerra potrebbe inoltre acuire la percezione del rischio, rendendo le banche più caute nella concessione del credito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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