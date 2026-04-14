Bankitalia con guerra imprese più pessimiste su economia

Secondo un'indagine condotta da Bankitalia, le imprese italiane mostrano un atteggiamento più pessimista riguardo alle prospettive dell'economia a causa della guerra in corso. La ricerca evidenzia come le aziende siano più caute nelle previsioni e nelle strategie di investimento rispetto al passato recente. I dati raccolti riflettono un clima di incertezza che coinvolge diversi settori produttivi nel paese.

La guerra rende le imprese italiane più pessimiste sul futuro dell'economia. Dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia nei giorni scorsi, a cavallo dello scoppio del conflitto nel Golfo Persico, emerge "un marcato deterioramento delle valutazioni delle imprese sull'evoluzione del quadro macroeconomico". Rispetto alla precedente rilevazione, "i giudizi sulla situazione economica generale sono peggiorati in tutti i settori, così come le prospettive sulle proprie condizioni operative. Queste ultime risentono in particolare dell'incremento del prezzo delle materie prime energetiche e dell'incertezza economica e politica".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Lo scenario da incubo per l’economia italiana se la guerra di Trump: per Bankitalia rischio crescita zero nel 2026Il periodo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni – per usare un eufemismo – non è dei migliori.

Il 2025 ai raggi x. Economia, segnali di vita con 60 imprese in più. Edilizia in ripresaSi mantiene buona la voglia di fare impresa a Ravenna e, pur senza variazioni eccezionali, il sistema economico – che vede registrate 35.

Attenzione! Dal 13 aprile il Portale dei servizi online #Bankitalia è l’unico canale telematico per la presentazione degli Esposti e per l’accesso ai dati della Centrale dei Rischi e della Centrale di allarme interbancaria. Il Portale è raggiungibile in qualsi x.com

I dati Bankitalia: 55 milioni inviati dal Trentino verso i paesi d'origine. Crescono India e Bangladesh, in calo la Romania grazie alla stabilità economica interna - facebook.com facebook