Lontano dalle scene da tantissimo tempo a causa della scomparsa della moglie, Moranis ha fatto il suo trionfale ritorno in pubblico alla CinemaCon dove è stato presentato il trailer del sequel. Con lo stupore di pubblico e critica, Balle Spaziali sta per tornare. Scopriamo insieme le primissime immagini del trailer e quello che sappiamo del progetto artistico. Che ritorno!. Nel corso della CinemaCon di Las Vegas, in un video pre-registrato, il regista Mel Brooks ha anticipato il filmato agli esercenti cinematografici, svelando che il film è intitolato Spaceballs: The New One. Il film vedrà anche il ritorno in scena di Rick Moranis nei panni di Lord Casco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Balle Spaziali 2: al Cinecomic rilasciato il teaser trailer!

Notizie correlate

Balle Spaziali 2: il trailer segna il ritorno di Rick Moranis dopo 30 anni d'assenzaLontano dalle scene da tantissimo tempo a causa della scomparsa della moglie, Moranis ha fatto il suo trionfale ritorno in pubblico alla CinemaCon...

Leggi anche: Dune Parte Tre, il deserto chiama: rilasciato a sorpresa il teaser trailer ufficiale

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Balle Spaziali 2: il trailer segna il ritorno di Rick Moranis dopo 30 anni d'assenza; Balle spaziali 2: svelato il titolo ufficiale dell'attesissimo sequel; Balle Spaziali 2: il teaser trailer con Mel Brooks che annuncia il titolo ufficiale del sequel; Rivelazione a sorpresa sull’iconica parodia sci-fi anni '80, l’atteso sequel ha finalmente un titolo: come si chiamerà.

Balle Spaziali 2: il trailer segna il ritorno di Rick Moranis dopo 30 anni d'assenzaLontano dalle scene da tantissimo tempo a causa della scomparsa della moglie, Moranis ha fatto il suo trionfale ritorno in pubblico alla CinemaCon dove è stato presentato il trailer del sequel ... movieplayer.it

Balle Spaziali 2 è realtà: Mel Brooks svela il titolo ufficiale e il ritorno (storico) di Rick MoranisAmazon MGM svela il titolo di Balle Spaziali 2 al CinemaCon: Spaceballs: The New One. Torna Rick Moranis con Mel Brooks e Bill Pullman. Scopri i dettagli. universalmovies.it

È stato svelato il titolo ufficiale di Balle spaziali 2, l'attesissimo sequel del cult di Mel Brooks degli anni '80. https://cinema.everyeye.it/notizie/balle-spaziali-2-svelato-ufficiale-attesissimo-sequel-872139.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Ech facebook

Come quello vecchio. Ma nuovo. È lo stesso Mel Brooks ad annunciare il titolo del prossimo BALLE SPAZIALI, che no, non sarà quello che potreste pensare. Appuntamento l'anno prossimo con SPACEBALLS : THE NEW ONE! #Cinema x.com