Back to university confronto diretto ai giovani sul ruolo del commercialista
A Forlì si è tenuto un incontro rivolto agli studenti, intitolato “Back to university – edizione 2”, che ha affrontato il tema del ruolo del commercialista. L’evento si è svolto nell’aula 1 di piazzale della Vittoria e ha visto la partecipazione di giovani interessati a conoscere più da vicino questa professione. Durante l’appuntamento sono stati presentati aspetti pratici e aspetti formativi legati alla carriera nel settore.
Si è svolto a Forlì, nell’aula 1 di piazzale della Vittoria, l’incontro “Back to university – edizione 2.0”, promosso dall’Unione giovani dottori commercialisti di Forlì-Cesena e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Forlì.L’iniziativa è stata realizzata in.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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