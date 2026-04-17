Back to university confronto diretto ai giovani sul ruolo del commercialista

A Forlì si è tenuto un incontro rivolto agli studenti, intitolato “Back to university – edizione 2”, che ha affrontato il tema del ruolo del commercialista. L’evento si è svolto nell’aula 1 di piazzale della Vittoria e ha visto la partecipazione di giovani interessati a conoscere più da vicino questa professione. Durante l’appuntamento sono stati presentati aspetti pratici e aspetti formativi legati alla carriera nel settore.