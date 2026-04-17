Azienda dolciaria chiusa in Irpinia esami negativi | escluse contaminazioni nei prodotti

Un’azienda dolciaria in Irpinia, chiusa lo scorso 2 aprile in seguito a un sequestro, ha ricevuto i risultati degli esami sui prodotti sequestrati. I test condotti sugli alimenti hanno dato esito negativo, escludendo la presenza di contaminazioni o irregolarità. La produzione dell’azienda non presenta più rischi per la sicurezza alimentare e non sono state riscontrate anomalie nelle verifiche effettuate sui dolci sequestrati.

Dopo il sequestro del 2 aprile in provincia di Avellino, gli esami escludono irregolarità nei prodotti dolciari segnalati da studenti in gita.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Alunni in gita scolastica comprano uova di cioccolato, ma trovano dei vermi. Chiusa azienda dolciariaI genitori degli alunni di una scuola, in Campania, hanno trovato vermi nelle uova di cioccolato acquistate durante una gita. Irpinia, sequestrati oltre 40mila prodotti non conformi: operazione della Guardia di Finanza nei commerci localiAVELLINO – Oltre 40mila prodotti privi dei requisiti essenziali di sicurezza sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle del Comando... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Azienda dolciaria chiusa in Irpinia, 'ok dai successivi controlli di Nas e Asl'; Azienda dolciaria chiusa in Irpinia, 'ok dai successivi controlli di Nas e Asl'; Azienda dolciaria chiusa in Irpinia, 'ok dai successivi controlli di Nas e Asl'; Irpinia: azienda dolciaria chiusa, controlli ok. Azienda dolciaria chiusa in Irpinia, esami negativi: escluse contaminazioni nei prodottiDopo il sequestro del 2 aprile in provincia di Avellino, gli esami escludono irregolarità nei prodotti dolciari segnalati da studenti in gita ... fanpage.it Azienda dolciaria chiusa per uova di Pasqua contaminate, ma le analisi di Nas e Asl smentiscono le accuse: «Nessun corpo estraneo»Lo scorso 2 aprile erano scattati i sigilli per un'azienda dolciaria della Valle Caudina, in provincia di Avellino: gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie l'accusa scaturita ... leggo.it , : " " La Chocolate Farm di Cervinara, l’azienda dolciaria sequestrata lo scorso aprile per il caso delle uova di Pasqua con presunti vermi, finita al centro dell’attenzione per la segnalaz facebook