Avvelenano le acque contese | l’accusa che inguaia la Cina

Le Filippine hanno accusato alcuni pescatori cinesi di aver deliberatamente avvelenato le acque nelle aree contese delle Isole Spratly. L’accusa arriva in un momento di crescente tensione tra i due Paesi riguardo alle rivendicazioni territoriali e le attività di pesca nella zona. Le autorità filippine hanno riferito di aver riscontrato sostanze tossiche nell’acqua, aumentano così le tensioni in una delle zone marittime più delicate al mondo.

Manila accusa i pescatori cinesi di avvelenare con il cianuro le acque contese delle Isole Spratly. Pechino nega ma le tensioni tra i due Paesi salgono ancora Le Filippine hanno accusato alcuni pescatori cinesi di aver volontariamente avvelenato le acque nelle contese Isole Spratly, aggravando le tensioni in una delle aree marittime più sensibili al mondo. Manila non ha dubbi: l’uso di cianuro sarebbe iniziato lo scorso anno nei pressi del Second Thomas Shoal, una zona strategica sia per la vicinanza a rotte commerciali cruciali sia per l’abbondanza di risorse marine. Le autorità filippine sostengono che questa pratica, oltre a distruggere l’ecosistema locale, rappresenti anche una minaccia diretta per il personale militare di stanza in loco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Avvelenano le acque contese”: l’accusa che inguaia la Cina Notizie correlate Leggi anche: Ergastolo per l’uomo che incendiò la vicina per contese legate al parcheggio. Leggi anche: Truffe sull’Everest, le guide avvelenano i turisti per raggirare le assicurazioni (con finti soccorsi in elicottero) Panoramica sull’argomento Si parla di: Avvelenano le acque contese: l’accusa che inguaia la Cina. Avvelenano le acque contese: l’accusa che inguaia la CinaManila accusa i pescatori cinesi di avvelenare con il cianuro le acque contese delle Isole Spratly. Pechino nega ma le tensioni tra i due Paesi salgono ancora ... ilgiornale.it Portovesme, la maledizione dei fanghi rossi che avvelenano anche le verdureIn questa zona nel Sud-ovest della Sardegna, è vietato consumare i prodotti agricoli della zona ... repubblica.it