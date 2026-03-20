Un uomo è stato condannato all’ergastolo per aver dato fuoco alla vicina in seguito a discussioni sul parcheggio. L’episodio ha portato alla morte di Antonella Iaccarino. La sentenza è stata pronunciata dopo un procedimento giudiziario durato mesi, durante il quale sono stati ascoltati testimoni e presentate prove. L’uomo resta in custodia in attesa di eventuali appelli.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonella Iaccarino, madre di tre figli e 48enne di Quarto, ha perso la vita dopo una lunga agonia di 47 giorni, scontrandosi con le conseguenze di un’aggressione che ha scioccato l’intera comunità. L’incidente è avvenuto il 5 settembre 2023, quando Antonella, in seguito a una lite per un parcheggio, è stata brutalmente aggredita da Francesco Riccio, suo vicino di casa. Tale lite è iniziata in modo banale, con Antonella che chiedeva a Riccio di spostare il suo scooter, il quale bloccava la sua auto, rendendo difficile per lei andare a fare la spesa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ergastolo per l’uomo che incendiò la vicina per contese legate al parcheggio.

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