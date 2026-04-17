Ad Avigliano, si conserva un patrimonio di tradizioni religiose legate ai cinti devozionali, strutture di grandi dimensioni utilizzate nelle processioni del 16 luglio in onore della Madonna del Carmine. La realizzazione di queste torri di fede è affidata all’artigiano Donato Rizzi, che ha mantenuto viva questa pratica nel tempo. Queste opere rappresentano un esempio di ingegneria popolare e vengono utilizzate durante le celebrazioni religiose in paese.

Ad Avigliano, la maestria artigianale di Donato Rizzi preserva un patrimonio di fede e ingegneria popolare attraverso la creazione dei cinti devozionali, imponenti strutture votive destinate alla processione del 16 luglio in onore della Madonna del Carmine. Queste architetture luminose, che si elevano in complessi modelli a più piani, rappresentano il fulcro di un legame millenario tra la comunità e la propria identità religiosa. L’architettura della devozione: oltre la semplice candela. Osservare la processione che parte dal centro abitato per dirigersi verso il santuario Mariano del Monte Carmine significa trovarsi di fronte a un fenomeno di rara intensità visiva e spirituale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avigliano, l’arte dei cinti: torri di fede che sfidano il cielo

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