Avellino e comuni verso le elezioni amministrative Fiordellisi | Quando la partecipazione scompare e resta solo la scena

Nella provincia di Avellino, si avvicinano le elezioni amministrative e le persone coinvolte nel mondo della politica evidenziano un calo della partecipazione pubblica. Un rappresentante locale ha commentato che, quando la partecipazione diminuisce e si resta solo a osservare la scena, si verifica un problema che riguarda la vivacità democratica della zona. Le sfide per le prossime consultazioni sono al centro di diverse riflessioni in vista delle elezioni.

C’è qualcosa che non torna, oggi, nella provincia di Avellino, e non è un dettaglio locale ma un segnale che riguarda la qualità stessa della nostra democrazia. Mentre su questioni percepite come decisive – come nel recente referendum – una parte importante dell’elettorato è tornata a partecipare.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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