Avanti un altro l’abbraccio tra la concorrente e Paolo Bonolis e finiscono tutti in lacrime

Per una volta, ad Avanti un altro, la notizia non è stata soltanto il tono leggero del gioco o una delle solite gag che scandiscono la serata. Nella puntata andata in onda stasera, infatti, il clima in studio è cambiato progressivamente, lasciando spazio a una tensione diversa dal solito, di quelle che si percepiscono anche da casa. Fin dai minuti conclusivi si è capito che stava succedendo qualcosa di raro, quasi eccezionale, in un programma dove arrivare fino in fondo senza inciampare è un’impresa che riesce a pochissimi. Da tempo il pubblico del quiz di Paolo Bonolis non assisteva a un epilogo del genere. Vincere il gioco finale, soprattutto con un percorso perfetto, è diventato negli anni qualcosa di sempre più difficile, tanto da trasformare ogni tentativo in una sorta di corsa contro le statistiche.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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