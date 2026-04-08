Paolo Bonolis ha annunciato il ritorno del suo programma televisivo ‘Avanti un altro’ in prima serata su Canale 5. L’episodio segna il ripristino della trasmissione dopo una pausa, con Bonolis che ha commentato che finché le cose vanno bene e l’ambiente rimane sereno, si può continuare a lavorare e divertirsi. In un’intervista, ha anche fatto riferimento a una possibile attenzione da parte di una concorrente, definendola come una donna che si accanisce su un uomo di quasi sessantacinque anni.

“Finché le cose vanno bene, l’ambiente è sereno e ci si diverte, si può fare questo e anche dell’altro”: così Paolo Bonolis commenta il ritorno di Avanti un altro in access prime time su Canale5 e lo fa con Sorrisi e Canzoni Tv. 15 edizioni in 15 anni per un programma che il conduttore definisce “privo di ipocrisia” e che, secondo lui, è sempre imprevedibile: i concorrenti, spiega, sono “sempre più sereni, non hanno la preoccupazione di essere giudicati. Nel momento in cui tutti sono bizzarri, sono bizzarro pure io. E ognuno lo nasconde per pudore del giudizio altrui: è molto più sereno non farlo, non nasconderlo”. “Nel paese dei ciechi l’orbo è re”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io corteggiato da una concorrente? Si accaniscono so un quasi sessantacinquenne in uno stato decompositivo avanzato, vado via come il pane”: Paolo Bonolis torna con ‘Avanti un altro’

Paolo Bonolis, l’annuncio su Avanti un altro!: quando torna in tv, c’è la dataL’annuncio è arrivato sui social: a condividere e confermare la notizia del ritorno di Avanti un altro! è stato Paolo Bonolis su Instagram, che...

Leggi anche: “Se sono mai stato corteggiato? Bigliettini, lingue da un tavolo all’altro, camerieri compiacenti. Le donne sbrigative mi chiedevano ‘solo mezz’ora’, io rispondevo così”: lo rivela Claudio Amendola

Paolo Bonolis, chi è: nessuna compagna dopo Sonia Bruganelli | I miei nipoti? Ci videochiamiamoPaolo Bonolis, chi è: papà di cinque figli, dopo la fine della sua storia sentimentale con Sonia Bruganelli, non ha trovato un altro amore ... ilsussidiario.net

Paolo Bonolis: la separazione da Sonia Bruganelli, la malattia di Silvia, la balbuzie, le due case a Roma (una per la famiglia e una per riflettere)In merito alla malattia della figlia Silvia, Paolo Bonolis è sempre stato molto riservato e a raccontare in modo commovente cosa successe al momento della nascita, è stata l'ex moglie Sonia Bruganelli ... leggo.it