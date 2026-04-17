Auto esce di strada a Villafranca | un ferito portato in ospedale

Da veronasera.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di venerdì 17 aprile, lungo la SS62 nel territorio di Villafranca di Verona, un’auto è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato un ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e la rimozione del veicolo incidentato. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sullo stato del ferito.

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di venerdì 17 aprile lungo la SS62, nel territorio di Villafranca di Verona. L’allarme, secondo quanto riferito dai soccorritori, è scattato intorno alle 4 di notte, quando un veicolo è uscito autonomamente dalla carreggiata per.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Botte da orbi: ragazzi si picchiano in strada, un ferito portato in ospedaleViolenta lite in strada nella serata di domenica 29 marzo, nel centro di Paratico.

Esce di strada con l'auto, anziano ferito a SalicetoUn uomo di 83 anni ha perso il controllo dell’auto, uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Auto esce di strada e si ribalta in un canale tra Vigevano e Parona: c’è una vittima; Auto esce di strada a Cella di Noceto: feriti cinque giovani tra i 17 e i 18 anni; Auto esce di strada a Villafranca: un ferito portato in ospedale; Incidente stradale, auto esce di strada e finisce su un campo: estratto il conducente dal veicolo.

auto esce di stradaVillafranca, auto fuori strada all’alba: un ferito graveGrave incidente nelle prime ore di venerdì 17 aprile a Villafranca: erano le 04:08 quando, lungo la Statale 62, un veicolo è uscito autonomamente di strada per cause ancora in corso di accertamento da ... veronaoggi.it

auto esce di stradaAuto esce di strada a Villafranca: un ferito portato in ospedaleSi tratterebbe di una fuoriuscita di strada autonoma: il guidatore è stato trasferito in codice rosso a Borgo Trento ... veronasera.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.