Auto esce di strada a Villafranca | un ferito portato in ospedale

Nelle prime ore di venerdì 17 aprile, lungo la SS62 nel territorio di Villafranca di Verona, un’auto è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato un ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e la rimozione del veicolo incidentato. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sullo stato del ferito.

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di venerdì 17 aprile lungo la SS62, nel territorio di Villafranca di Verona. L’allarme, secondo quanto riferito dai soccorritori, è scattato intorno alle 4 di notte, quando un veicolo è uscito autonomamente dalla carreggiata per.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Botte da orbi: ragazzi si picchiano in strada, un ferito portato in ospedaleViolenta lite in strada nella serata di domenica 29 marzo, nel centro di Paratico. Esce di strada con l'auto, anziano ferito a SalicetoUn uomo di 83 anni ha perso il controllo dell’auto, uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Auto esce di strada e si ribalta in un canale tra Vigevano e Parona: c’è una vittima; Auto esce di strada a Cella di Noceto: feriti cinque giovani tra i 17 e i 18 anni; Auto esce di strada a Villafranca: un ferito portato in ospedale; Incidente stradale, auto esce di strada e finisce su un campo: estratto il conducente dal veicolo. Villafranca, auto fuori strada all’alba: un ferito graveGrave incidente nelle prime ore di venerdì 17 aprile a Villafranca: erano le 04:08 quando, lungo la Statale 62, un veicolo è uscito autonomamente di strada per cause ancora in corso di accertamento da ... veronaoggi.it Auto esce di strada a Villafranca: un ferito portato in ospedaleSi tratterebbe di una fuoriuscita di strada autonoma: il guidatore è stato trasferito in codice rosso a Borgo Trento ... veronasera.it Incidente sul raccordo Orte-Terni. Un'auto esce di strada e prende fuoco, ferita la conducente elitrasportata in ospedale. facebook Esce di strada con l’auto: 44enne trasportato a Parma in eliambulanza - E’ intervenuta l’eliambulanza per soccorrere un 44enne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco... - PiacenzaSera x.com