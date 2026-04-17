Autismo al centro Blunauti dell’Asl Na2 Nord le scuole protagoniste tra integrazione e condivisione

In occasione della giornata mondiale dell'Autismo del 2 aprile, il centro Blunauti dell’Asl Na2 Nord a Qualiano ha ospitato un evento dedicato alle scuole. L'incontro si è concentrato su temi di integrazione e condivisione, coinvolgendo studenti e insegnanti in attività e discussioni. L’iniziativa si inserisce nel progetto promosso dall’ente sanitario per sensibilizzare sulla condizione e promuovere pratiche inclusive nelle scuole.

In occasione della giornata mondiale dell’ Autismo del 2 aprile, al centro Blunauti dell’Asl Na2 Nord a Qualiano le scuole protagoniste di un incontro nell’ambito del progetto che ha come tema integrazione e condivisione. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Autismo, al centro Blunauti dell’Asl Na2 Nord le scuole protagoniste tra integrazione e condivisione Notizie correlate Qualiano, incontro sull’autismo al centro Blunauti: esposti disegni e lavori degli studentiIntegrazione e condivisione diventano esperienza e conoscenza, al centro Blunauti di Qualiano, eccellenza dell’Asl Napoli 2 Nord. Autismo, dal Teatro Politeama tre novità: servizi integrati dell'Asp, un nuovo centro sul mare e fondi per le scuoleGrande partecipazione alla serata condotta da Rosi Pennino in occasione della Giornata Mondiale. Contenuti di approfondimento Si parla di: Autismo, al centro Blunauti dell'Asl Na2 Nord a Qualiano le scuole protagoniste tra integrazione e condivisione; Qualiano incontro sull’autismo al centro Blunauti | esposti disegni e lavori degli studenti. ASL TO4. Presto una stanza multisensoriale al Centro diurno per adulti con autismo di CastellamonteSarà realizzata grazie alla generosa donazione dell’Associazione Ausilia Onlus. Il Dg Ardissone: ’attenzione e la solidarietà dimostrateci da Ausilia testimoniano il riconoscimento della credibilità ... quotidianosanita.it