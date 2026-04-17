Australia gabbiani invadono il campo in Melbourne Victory-Newcastle Jets

Durante una partita di A-League tra Melbourne Victory e Newcastle Jets in Australia, i giocatori in campo hanno assistito a un’invasione insolita: decine di gabbiani sono entrati sul campo, causando un ritardo nelle operazioni di gioco. L’evento si è verificato nel periodo di recupero e ha interrotto momentaneamente l’andamento della partita. La presenza degli uccelli ha attirato l’attenzione sia dei giocatori che dei presenti allo stadio.

Nel match di A-League, in Australia, tra Melbourne Victory-Newcastle Jets in pieno recupero i giocatori in campo assistono a un'invasione del tutto particolare: decine di gabbiani irrompono sul rettangolo verde ritardando le operazioni di gioco.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Australia, gabbiani invadono il campo in Melbourne Victory-Newcastle Jets Notizie correlate Macarthur FC-Newcastle Jets (giovedì 02 aprile 2026 ore 10:35): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 23 di A-League australiana che si apre con la sfida tra il Macarthur FC e i Newcastle Jets.