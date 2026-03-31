Macarthur FC-Newcastle Jets giovedì 02 aprile 2026 ore 10 | 35 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turno numero 23 dell'A-League australiana inizia giovedì 2 aprile 2026 alle 10:35 con la partita tra il Macarthur FC e i Newcastle Jets. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono già disponibili. Si tratta di una sfida che apre la giornata di calcio nel massimo campionato australiano.

Turno numero 23 di A-League australiana che si apre con la sfida tra il Macarthur FC e i Newcastle Jets.  I Bulls di Sterjovski hanno appena interrotto una lunga striscia di 8 gare senza vittorie prendendosi i 3 punti in quel di Auckland, un successo che li tiene aggrappati al sesto posto che è l’ultimo utile per accedere ai playoff. Una vittoria quella dei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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