Macarthur FC-Newcastle Jets giovedì 02 aprile 2026 ore 10 | 35 | formazioni quote pronostici

Il turno numero 23 dell'A-League australiana inizia giovedì 2 aprile 2026 alle 10:35 con la partita tra il Macarthur FC e i Newcastle Jets. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono già disponibili. Si tratta di una sfida che apre la giornata di calcio nel massimo campionato australiano.

Turno numero 23 di A-League australiana che si apre con la sfida tra il Macarthur FC e i Newcastle Jets. I Bulls di Sterjovski hanno appena interrotto una lunga striscia di 8 gare senza vittorie prendendosi i 3 punti in quel di Auckland, un successo che li tiene aggrappati al sesto posto che è l’ultimo utile per accedere ai playoff. Una vittoria quella dei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Macarthur FC-Newcastle Jets (giovedì 02 aprile 2026 ore 10:35): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Brisbane Roar FC-Auckland FC (venerdì 09 gennaio 2026 ore 09:35): formazioni, quote, pronosticiDodicesimo turno di A-League australiana che vede la capolista Auckland FC impegnata sul campo del Brisbane Roar FC. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Newcastle Jets Who will return for the Jets against Macarthur on Thursday night?Mid-season signing Zach Clough is in line to make his maiden appearance for the Newcastle Jets on Thursday, while first-team regulars Eli Adams and Daniel Wilmering are closing in on returns from ... newcastleherald.com.au Newcastle Jets vs Macarthur Prediction and Betting Tips | February 22nd 2026The Australian A-League returns with a fresh set of fixtures as Newcastle Jets and Macarthur square off at the McDonald Jones Stadium on Sunday. While the visitors will be looking to move within four ... sportskeeda.com