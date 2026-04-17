Associazioni istituzioni e scuole in marcia per la pace | presentato l’evento

Il Salento si appresta a ospitare nuovamente la Marcia della pace, un evento promosso dalla Rete Smile, che coinvolge associazioni, istituzioni e scuole della zona. La manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Lecce, si svolgerà nelle prossime settimane e si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla promozione della solidarietà, dell’inclusione e della legalità. La Rete Smile, che si occupa anche di ecosostenibilità, organizza questa marcia da diversi anni.

LECCEGALATINA - Il Salento si prepara a vivere nuovamente l’esperienza della Marcia della pace, promossa dalla Rete Smile, acronimo di solidarietà, missione, inclusione, legalità, ecosostenibilità, con il patrocinio della Provincia di Lecce, membro attivo della stessa da quattro anni.Palazzo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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