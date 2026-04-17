Asfalto a Verbania via al piano da 710 mila euro | l' elenco delle strade e il calendario dei lavori
A Verbania partiranno il 20 aprile i lavori del secondo lotto del piano asfalti, con un investimento totale di 710 mila euro. L’intervento coinvolgerà diverse strade della città e avverrà in più fasi secondo un calendario stabilito. La realizzazione di questa operazione mira a migliorare le condizioni della rete stradale locale e proseguirà secondo le tempistiche previste.
Il 20 aprile inizieranno i lavori del secondo lotto del piano asfalti a Verbania, per un investimento complessivo di 710 mila euro. Gli interventi, che seguono un primo stanziamento di 650 mila euro effettuato nei mesi scorsi, dovrebbero concludersi entro la metà di maggio. Il cronoprogramma è.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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