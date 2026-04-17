Ascolti TV di giovedì 16 Aprile 2026 | Dati Auditel Completi
Giovedì 16 aprile 2026 gli ascolti televisivi hanno visto Rai1 ottenere il maggior numero di spettatori durante la prima serata con il programma “Uno Sbirro in Appennino”. Canale 5 ha invece registrato un punteggio elevato in termini di share, sfidando la concorrenza. I dati completi di Auditel mostrano le preferenze del pubblico, con dettagli sia sulla quantità di persone che hanno seguito i programmi che sulla percentuale di share raggiunta.
Gli ascolti tv di giovedì 16 aprile 2026, “Uno Sbirro in Appennino” su Rai1 ha attirato 3.186.000 spettatori con il 19% di share dalle 21:35 alle 23:39. “Stanno Tutti Invitati” su Canale5 ha registrato 2.469.000 telespettatori e il 19,3% di share dalle 21:56 alle 00:47, con l’aftershow a 1.040.000 e 21,2%. Rai2 con “Ore 14 Sera” ha totalizzato 1.205.000 (6,1%) nella prima parte e 957.000 (7,9%) nella seconda. “Affari Tuoi” su Rai1 ha convinto 4.496.000 spettatori (22,6%) dalle 20:29 alle 21:28, preceduto da “Cinque Minuti” a 3.693.000 (21,4%). Su Canale5, “La Ruota della Fortuna” ha raccolto 4.901.000 telespettatori (24,4%) dalle 20:32 alle 21:49.🔗 Leggi su Lawebstar.it
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