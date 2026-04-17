Giovedì 16 aprile 2026 gli ascolti televisivi hanno visto Rai1 ottenere il maggior numero di spettatori durante la prima serata con il programma “Uno Sbirro in Appennino”. Canale 5 ha invece registrato un punteggio elevato in termini di share, sfidando la concorrenza. I dati completi di Auditel mostrano le preferenze del pubblico, con dettagli sia sulla quantità di persone che hanno seguito i programmi che sulla percentuale di share raggiunta.

Gli ascolti tv di giovedì 16 aprile 2026, “Uno Sbirro in Appennino” su Rai1 ha attirato 3.186.000 spettatori con il 19% di share dalle 21:35 alle 23:39. “Stanno Tutti Invitati” su Canale5 ha registrato 2.469.000 telespettatori e il 19,3% di share dalle 21:56 alle 00:47, con l’aftershow a 1.040.000 e 21,2%. Rai2 con “Ore 14 Sera” ha totalizzato 1.205.000 (6,1%) nella prima parte e 957.000 (7,9%) nella seconda. “Affari Tuoi” su Rai1 ha convinto 4.496.000 spettatori (22,6%) dalle 20:29 alle 21:28, preceduto da “Cinque Minuti” a 3.693.000 (21,4%). Su Canale5, “La Ruota della Fortuna” ha raccolto 4.901.000 telespettatori (24,4%) dalle 20:32 alle 21:49.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di giovedì 16 Aprile 2026: Dati Auditel Completi

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