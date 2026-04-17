Ascolti la nostra voce e in nome dell' inclusione la lettera al futuro sindaco dei Lavoratori Fragili Uniti

Una lettera aperta ai futuri amministratori del Comune di Messina è stata scritta dai Lavoratori Fragili Uniti, un gruppo che si rivolge al prossimo sindaco con parole di speranza e fiducia. Nel testo, si sottolinea l'importanza dell’inclusione e si rivolge direttamente a chi assumerà la guida della città, senza conoscere ancora la sua identità. La lettera rappresenta un messaggio di attesa e di richiesta di attenzione verso le esigenze di questa categoria.