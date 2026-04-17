Ascolti la nostra voce e in nome dell' inclusione la lettera al futuro sindaco dei Lavoratori Fragili Uniti
Una lettera aperta ai futuri amministratori del Comune di Messina è stata scritta dai Lavoratori Fragili Uniti, un gruppo che si rivolge al prossimo sindaco con parole di speranza e fiducia. Nel testo, si sottolinea l'importanza dell’inclusione e si rivolge direttamente a chi assumerà la guida della città, senza conoscere ancora la sua identità. La lettera rappresenta un messaggio di attesa e di richiesta di attenzione verso le esigenze di questa categoria.
Caro futuro Sindaco del Comune di Messina,non so ancora chi sarai, ma sento profondamente il bisogno di rivolgermi a te con queste parole, cariche di speranza e di fiducia. Ti scrivo per chiederti di continuare a tutelare me e tutti i lavoratori fragili e con disabilità del Comune di Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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