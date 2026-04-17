Arezzo omaggia la fotografia vintage | torna Foto Antiquaria

Arezzo si prepara a ospitare la 79ª edizione di Foto Antiquaria, la mostra-mercato dedicata alle fotocamere e alle attrezzature fotografiche d'epoca. L'evento si terrà domenica 19 aprile e attirerà appassionati e collezionisti interessati a pezzi vintage e storici. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel settore e si svolge ogni anno nella città toscana, offrendo l'opportunità di esplorare una vasta gamma di apparecchiature fotografiche antiche.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Arezzo omaggia la fotografia “vintage”: domenica 19 aprile torna Foto Antiquaria, l a storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 79° edizione, è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00, l e Logge del Vasari affacciate sulla rinascimentale Piazza Grande, accoglieranno tanti espositori provenienti da ogni parte d’Italia. Prenderà così vita una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo omaggia la fotografia “vintage”: torna Foto Antiquaria Arezzo omaggia la fotografia “vintage”: domenica 19 aprile torna Foto Antiquaria Notizie correlate Arezzo, la magia dell’antico: la Fiera Antiquaria nelle foto di Felice RogialliMontione ingolfato: tra traffico e camion un si campa più, serve ‘sta benedetta bretella! Oh, ma che c’ha il contapersone in tasca? La vicesindaca... Verona Antiquaria festeggia la primavera a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismoDomenica 1 marzo 2026, Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d’altri tempi: Verona... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arezzo omaggia la fotografia vintage: torna Foto Antiquaria; Arezzo omaggia la fotografia vintage: domenica 19 aprile torna Foto Antiquaria; ‘Mario Schifano – Io guardo’ alla Galleria Lombardi; ‘Il vecchio e la sua ombra’ al Nostos Teatro. Arezzo omaggia la fotografia vintage: torna Foto AntiquariaIl 19 aprile in piazza Grande appuntamento con la mostra - mercato di attrezzature fotografiche d'epoca Riceviamo e pubblichiamo. Arezzo omaggia la fotografia vintage: domenica 19 aprile torna Foto An ... expartibus.it Arezzo capitale della fotografia vintage: torna Foto antiquariaArezzo, 12 settembre 2025 – Arezzo capitale della fotografia vintage: domenica 28 settembre torna FOTO ANTIQUARIA, la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche ... lanazione.it Arezzo omaggia la fotografia “vintage”: domenica 19 aprile torna Foto Antiquaria facebook