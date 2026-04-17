Area industriale di Carini incontro con gli imprenditori per le varianti progettuali ai lavori di ammodernamento

Stamattina si è svolto un incontro presso l’area industriale di Carini tra rappresentanti delle istituzioni e imprenditori locali. L’obiettivo è stato discutere alcune modifiche ai progetti di ammodernamento dei lavori in corso nell’area. Durante l’incontro sono state analizzate le proposte di variazione e le modalità di attuazione, con la presenza di diversi attori coinvolti nel settore industriale della zona.

Si è tenuto stamani, presso l’area industriale di Carini, un incontro operativo, tra le istituzioni e gli imprenditori del comprensorio, per apportare alcune varianti progettuali. Presenti l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il commissario straordinario dell’IRSAP Sicilia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sora, conclusi i lavori di potenziamento nell'area industriale: infrastrutture più sicure ed efficienti per le impreseLe opere, di natura tecnica e strutturale, si sono concentrate sull'adeguamento delle infrastrutture per assicurare la piena operatività delle... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ausiliare della sosta aggredito a Villagrazia di Carini: al lavoro per identificare il responsabile; Terme di Sciacca, Tamajo: Segnale positivo dal mercato, avanti con la valutazione. Schifani Intervento area industriale Carini buon esempio uso risorsePALERMO (ITALPRESS) - Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori da 8 milioni di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade interne dell'agglomerato industriale di ... notizie.tiscali.it Ex Asi, abusivo il 70% degli insediamenti in Sicilia occidentaleSui circa mille insediamenti industriali nelle ex aree di sviluppo industriale (consorzi Asi) di Palermo (Brancaccio, Termini Imerese e Carini), Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Gela, il 70% è ... ansa.it CASTROCIELO (FR) – Smaltimento illecito di rifiuti: sequestrata un’area industriale e mezzi nel Frusinate, tre persone denunciate I militari della Stazione Carabinieri di Aquino, al termine di un’articolata attività di controllo del territorio, hanno deferito all’Autorit - facebook.com facebook