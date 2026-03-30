Il pranzo di Pasqua 2026 presso Villa Crespi, situata sulle rive del lago d'Orta, sarà promosso con il ristorante tristellato dello chef Antonino Cannavacciuolo. La proposta gastronomica rappresenta un evento molto atteso e di alta gamma. I dettagli sui costi di questa esperienza esclusiva sono stati resi noti e riguardano le tariffe applicate per il menu di festa.

Il pranzo di Pasqua 2026 a Villa Crespi, sulle rive del lago d'Orta e con la cucina tristellata di chef Antonino Cannavacciuolo, sarà anche quest'anno una delle esperienze più desiderate ed esclusive. Il Menu Degustazione, a 350 euro a persona, bevande non incluse, inizia con il "Buon Viaggio" di Antonino Cannavacciuolo, a cui seguono gli antipasti: gli scampi nudi, infusione mediterranea alla pizzaiola con emulsione di polpo e porro, mandorla, pomodoro e pop corn di cavolfiore. Come primi piatti del pranzo pasquale saranno serviti lo spaghetto, zafferano, ricci di mare e quinoa soffiata e i plin anatra, zuppetto di fegato grasso, latte di bufala e lampone, considerati un vero e proprio capolavoro gourmet. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Pasqua a Villa Crespi: quanto costa il pranzo da Cannavacciuolo

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