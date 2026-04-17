Antonella Clerici ha rivelato che durante un periodo della sua vita ha vissuto un’esperienza difficile legata alla maternità, definendola come “una cosa brutta”. La conduttrice, nota per la sua sincerità, ha spesso condiviso aspetti della sua vita privata senza filtri, affrontando anche momenti complicati che hanno segnato il suo percorso personale. La notorietà non le ha impedito di parlare apertamente di ciò che ha attraversato.

Antonella Clerici è una delle poche conduttrici che non ha mai avuto paura di raccontarsi. Lo ha dimostrato ancora una volta nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, dove ha parlato di maternità, con la gioia di chi ha desiderato tanto una figlia, ma anche con la consapevolezza di chi ha pagato un prezzo alto per averla. E non solo dal punto di vista personale. Prima ancora di Maelle, c’è stata La Prova del Cuoco. Antonella Clerici ha condotto il programma per 15 anni, poi è arrivata la maternità, la sostituzione con Elisa Isoardi, e una telefonata che non si dimentica facilmente: “Sapevo che dovevo andarmene per un periodo in maternità, ma ero convinta che poi sarei tornata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Clerici sulla maternità: “Una cosa brutta è successa in quel periodo”. Il prezzo della notorietà

COME UNA DI FAMIGLIA! ANTONELLA CLERICI passa dal BSMT!

Notizie correlate

Antonella Elia e quel “no” alla maternità: un peso insostenibileIl dramma privato della showgirl: il racconto di un aborto a 26 anni, il senso di colpa e quella ferita… Il dramma privato della showgirl: il...

“Ci ha lasciati”. Antonella Clerici, la brutta notizia arrivata in diretta: tristezza in studioC’è stato un momento, nel corso della diretta di E’ sempre mezzogiorno, in cui il tono leggero del programma si è improvvisamente incrinato.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Antonella Clerici sulla maternità: Una cosa brutta è successa in quel periodo. Il prezzo della notorietà; Antonella Clerici e la maternità: Le mie analisi vendute ai giornali. Il primo che l’ha saputo? Il mio cane; Antonella Clerici: Le mie analisi del sangue vendute alla stampa, così scoprirono che ero incinta; Cucina Botanica è mamma, gli auguri di Antonella Clerici a Carlotta Perego.

Antonella Clerici sulla maternità: Una cosa brutta è successa in quel periodo. Il prezzo della notorietàOspite da Gianluca Gazzoli, Antonella Clerici si è raccontata sulla maternità: un periodo meraviglioso in cui però ha pagato il prezzo del successo ... dilei.it

Antonella Clerici e la maternità: Le mie analisi vendute ai giornali. Il primo che l’ha saputo? Il mio caneNella lunga intervista a Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, Antonella Clerici tocca tantissimi temi, compreso quello della maternità: tra gioia, tenerezza, ma anche un’ingiustizia che proprio non le è ... today.it

Antonella Clerici e il difficile segreto della sua gravidanza Durante una recente intervista al Basement con Gianluca Mazzoli, Antonella Clerici ha raccontato il delicato percorso che l’ha portata a diventare mamma di Maelle. Dopo tante cure e tanta attesa, la - facebook.com facebook

Gaffe di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, il doppiosenso in diretta: “È caduta sui piselli” x.com