Antonella Elia e quel no alla maternità | un peso insostenibile

Antonella Elia rivela il suo dramma: a 26 anni ha subito un aborto, un'esperienza che le ha lasciato un segno profondo. La showgirl parla senza paura, spiegando come quel “no” alla maternità abbia pesato sulla sua vita, tra senso di colpa e dolore nascosto.

Il dramma privato della showgirl: il racconto di un aborto a 26 anni, il senso di colpa e quella ferita che il tempo non riesce a rimarginare. Ci sono confessioni che non servono a fare share, ma a liberare un peso. Antonella Elia, ospite da Caterina Balivo a La volta buona, ha scelto di mettere a nudo la parte più spigolosa della sua storia: quella decisione di abortire presa a 26 anni che oggi, a distanza di decenni, definisce senza mezzi termini un "atto di egoismo mostruoso". Il racconto della Elia non cerca giustificazioni esterne.

