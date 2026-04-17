Dal 17 aprile 2026 è disponibile in digitale e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Annachiara Cecere intitolato “I tuoi nei”. La canzone rappresenta una ballad che mette in evidenza un tono intimo e riflessivo. La distribuzione del brano è affidata ad ADA Music Italy. L’artista torna così a proporre un brano caratterizzato da attenzione ai dettagli e sensibilità emotiva.

Dal 17 aprile 2026 è disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “I tuoi nei”, il nuovo singolo di Annachiara Cecere, distribuito da ADA Music Italy. Un brano che segna un nuovo passo nel percorso artistico della cantautrice salernitana, confermando una scrittura sempre più personale e consapevole. Una mappa emotiva dell’amore. “I tuoi nei” non è una semplice canzone d’amore, ma un racconto delicato e profondo che invita ad andare oltre la superficie. Il corpo diventa una mappa geografica ed emotiva, in cui ogni dettaglio – ogni neo – rappresenta un punto di riferimento, una storia, un ricordo. L’intimità si trasforma così in un viaggio: esplorare l’altro significa comprenderne le fragilità, i segreti e le esperienze.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Annachiara Cecere torna con “I tuoi nei”: una ballad intima tra emozione e dettagli

Notizie correlate

Affari Tuoi, la scelta che cambia tutto: Bernie torna a casa con una vincitaArchiviato il modesto successo del lucano Luigi ad Affari Tuoi, deciso a coronare due promesse, la scena si sposta tra le montagne della Valle...

È morto Dj Kenzo, lo ha annunciato il figlio Dario: “Sei stato il miglior papà che un figlio possa avere. Nei tuoi difetti e Nei tuoi pregi. Ti amo”Il Re del Gattopardo, storico locale di Ginestra Fiorentina dove ha lavorato come resident DJ per oltre trent’anni, non ce l’ha fatta.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: I tuoi nei è il nuovo singolo di Annachiara Cecere. Online il video; SUONI ALL’ALBA – PUNTATA 246; New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 16 del 2026; Teatro. Santa Teresa Riva, musica e parodia con Max Paiella con A ruota libera.

I tuoi nei, il nuovo singolo di Annachiara CecereDal 17 aprile 2026 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica I tuoi nei, il nuovo singolo di Annachiara Cecere per ... napolivillage.com