Anche le persone note decidono di indossare giacche leggere durante questa breve stagione, che si presenta come una finestra temporale limitata. La loro popolarità cresce in questi mesi, simboleggiando un momento di transizione tra il freddo invernale e il clima più mite. La fase di utilizzo di questi capi si restringe rapidamente, come avviene con la fioritura dei ciliegi, che dura solo pochi giorni.

Come la stagione della fioritura dei ciliegi, anche la finestra temporale per le giacche leggere è fugace. Se sei fortunato, potresti avere a disposizione due settimane di quel sublime clima primaverile tra i 10 e i 21 gradi, perfetto per uscire indossando tutte quell' outerwear leggero e bellissimo che in questo momento riempie il tuo armadio: dalle biker jacket in pelle ai bomber in nylon, dai trench morbidi ai blazer in lino e oltre. Quella breve finestra si è appena aperta. E molti degli uomini meglio vestiti di Hollywood stanno già cogliendo al volo questo momento di passaggio tra le stagioni. All’inizio di questa settimana, al CinemaCon di Las Vegas, Timothée Chalamet — da sempre maestro nell’uso dell’outerwear — si è presentato alla presentazione della Warner Bros.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche gli uomini famosi adorano la stagione delle giacche leggere

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