In un’intervista rilasciata al Giornale, l’allenatore italiano ha espresso una critica netta al calcio nazionale, sottolineando come il settore debba recuperare la mentalità difensiva per evitare di soffrire continuamente. Ha commentato anche sul modo in cui vengono interpretati gli aspetti tecnici e tattici del calcio nel paese, criticando le opinioni di alcuni commentatori specializzati. La conversazione ha puntato l’attenzione sulle strategie e sui modelli di gioco adottati nel nostro campionato.

Carlo Ancelotti intervistato dal Giornale, a firma Tony Damascelli. Ancelotti fa strame del pensiero dominante calcistico italiano, frutto dei cosiddetti opinionisti che di pallone e soprattutto di sport non capiscono nulla. Ancelotti nella vita da allenatore ha vinto cinque Champions, senza di lui Florentino Perez ha capito dove va a sbattere il Real Madrid. Ha detto una verità facile facile: “O il calcio italiano recupera la mentalità difensiva o soffrirà sempre”. Non ha detto nulla dell’Italia. Non è difficile immaginare il perché. Delle partite di Champions ha detto: “Ho visto partite con molti gol, Atletico Madrid-Barcellona e Bayern-Real Madrid hanno offerto momenti esaltanti per i tifosi”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti: “O il calcio italiano recupera la mentalità difensiva o soffrirà sempre”

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