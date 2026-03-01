Il Napoli ha ottenuto una vittoria contro il Verona, che è ormai in Serie B, anche se ha mostrato una prestazione deludente. La squadra napoletana ha cercato di reagire fino all’ultimo secondo, ma il risultato è stato influenzato anche dalla strategia adottata dall’allenatore, che viene percepita come difensiva. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai partenopei, nonostante le difficoltà mostrate in campo.

"Ogni volta che segniamo, poi vogliamo gestire la partita". "Secondo me, non c'entra la volontà di gestire, la squadra era in paura" Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku Napoli orrendo ma ci ha provato fino all'ultimo secondo. Sì ma Conte ha la mentalità difensiva Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli contro un Verona modesto e ormai in serie B anche se indomito e volenteroso. Il Napoli tra l'altro ha avuto la possibilità di imporre a suo piacimento la partita essendo andato in vantaggio dopo pochi minuti. Ma come al solito quando è in vantaggio con il golletto in più pensa più a gestire che a chiudere la partita.

