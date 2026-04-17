Amelia Alessandra Salinetti e Tiziana Laudadio all’Euroschool | Realtà simbolo della rinascita e della speranza

Durante la 30ª edizione di Euroschool, tenutasi presso la sede della Comunità Incontro di Amelia, sono intervenute due assessore, entrambe impegnate in attività legate a iniziative educative e sociali. La manifestazione si svolge nel contesto della comunità, con l’obiettivo di promuovere un modello di scuola che integri aspetti culturali, sociali e civici. Tra i partecipanti anche Tiziana Laudadio e Alessandra Salinetti, che hanno sottolineato il valore simbolico dell’evento.

"Una iniziativa per una scuola formativa non solo a livello culturale ma anche sociale e civico". Le assessore Tiziana Laudadio e Alessandra Salinetti hanno partecipato alla 30° edizione di Euroschool in svolgimento a Molino Silla, sede della Comunità Incontro di Amelia. Una manifestazione che.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Niscemi, la Croce della "resistenza" approda in Municipio: è il simbolo della rinascita Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Amelia, Alessandra Salinetti e Tiziana Laudadio all’Euroschool: Realtà simbolo della rinascita e della speranza; 'Euroschool per i valori della legalità e del rispetto; A Terni moda e solidarietà insieme in passerella per il Défilé del cuore.