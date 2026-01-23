Fiè allo Sciliar e l’Alpe di Siusi | guida per un weekend tra boschi malghe e leggende e una spa con vista sulle Dolomiti

Scopri Fiè allo Sciliar e l’Alpe di Siusi, destinazioni ideali per un weekend tra natura, tradizione e relax. Tra boschi, malghe e panorami unici, questa zona offre un ambiente autentico e tranquillo. Una visita alla spa con vista sulle Dolomiti completa un’esperienza di benessere, immersi in paesaggi di rara bellezza. Perfetta per chi desidera scoprire un angolo di tranquillità in Alto Adige, tra storia e natura.

A Fiè allo Sciliar il paesaggio ha un ordine antico: case compatte, balconi di legno, fienili che sembrano appoggiati con precisione sui declivi. Sopra il paese, lo Sciliar domina come una muraglia chiara, e non è solo una presenza geologica e iconografica (sì, è la stessa montagna che compare nel logo di un noto marchio di wafer): qui è anche una figura culturale. Nelle storie locali, la montagna è legata alla leggenda delle streghe dello Sciliar, figure notturne che – si racconta – si radunavano sui pendii e sulle rocce nei momenti di tempesta, tra fuochi e vento, mentre in valle si chiudevano scuri e porte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Il castello di Fiè allo Sciliar, un crimine orrendo e trenta vite innocenti stroncate sul rogo: il libro di Katia Tenti premiato a Biella Letteratura e Industria; Hubert Mumelter: utopia silenziosa del Sudtirolo; Provincia e Terna informano sull'alta tensione nella Valle Isarco; Swing on Snow concerto serale: Stelzhamma.

Il castello di Fiè allo Sciliar, un crimine orrendo e trenta vite innocenti stroncate sul rogo: il libro di Katia Tenti premiato a Biella Letteratura e IndustriaUn racconto che interroga la memoria collettiva, il rapporto tra giustizia, pregiudizio e il destino delle comunità di montagna, oggi come ieri, esposte al rischio di essere travisate o consumate dal ... ildolomiti.it

Meteo Fiè Allo Sciliar GiornalieroBolzano, Mercoledì 15 Gennaio: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, temperature comprese tra -3 e 13°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera ... ilmeteo.it

Buongiorno dall’Alpe di Siusi È inverno, anche quando la neve è timida: aria fredda, luce limpida e prati che riposano sotto le Dolomiti. Lo Sciliar e il Sassolungo lì davanti, il silenzio del mattino e una giornata che inizia lenta, come piace quassù! @c - facebook.com facebook