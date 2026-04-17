Al Teatro CortéSe torna Gianni Caputo con Raffaele Viviani

Al Teatro CortéSe si prepara una serata con Gianni Caputo e Raffaele Viviani, proseguendo la stagione dedicata a rappresentazioni che mantengono vivo il legame con la tradizione teatrale. La programmazione, infatti, si concentra su spettacoli che rivisitano il passato attraverso interpreti e testi classici, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce la memoria alla scena contemporanea.

Al Teatro CortéSe prosegue, con passo coerente, una stagione artistica che sembra voler restituire al palcoscenico il respiro autentico della memoria e della parola. Sabato 18 aprile alle ore 21 e domenica 19, con doppio appuntamento alle 18 e alle 20.30, sarà Gianni Caputo a guidare il pubblico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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È la locandina del suo spettacolo, del mio amico, attore di teatro, Gianni Caputo. Il palco sarà quello del Teatro CortéSe - Napoli. #teatro #poesia #napoletano #napoli - facebook.com facebook