Nella zona di Novoli, vicino al centro commerciale, si è verificata una lite che ha portato a una aggressione con un'arma da taglio. Un uomo di 31 anni, originario del Bangladesh, è stato colpito mentre stava tornando a casa. La polizia ha fermato un sospetto e sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La scena si è svolta in via Caccini, poco distante dal luogo dell’aggressione.

PRATO – Notte di sangue e terrore in via Caccini, a pochi passi dal centro commerciale di Novoli, dove un cittadino del Bangladesh di 31 anni è stato accoltellato mentre rientrava a casa. L’aggressione, avvenuta mercoledì sera intorno alle 23, ha fatto scattare immediatamente i soccorsi in codice rosso verso l’ospedale di Careggi. Sebbene le ferite riportate al petto siano gravi e la prognosi resti riservata, i medici hanno fatto sapere che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dei fatti, ricostruita dagli inquirenti, delinea un assalto di particolare ferocia. Il trentunenne sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che, armato di un oggetto tagliente simile a un coltello, lo ha colpito una prima volta al torace.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Aggredito a coltellate a Novoli a pochi passi dal centro commerciale, c’è un fermato

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