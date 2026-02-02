Accoltellato e preso a ombrellate | ragazzino aggredito fuori dal centro commerciale

Questa mattina un ragazzino è stato aggredito fuori dal centro commerciale Elnos di Roncadelle. È stato ferito al gluteo con un coltello e poi picchiato con il manico di un ombrello. I passanti hanno chiamato i soccorsi: il giovane è stato portato al Civile di Brescia, dove i medici hanno confermato che le sue ferite sono guaribili. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

Ferito al gluteo con un coltello e poi picchiato con il manico di un ombrello. È successo a un ragazzino italiano, non ancora maggiorenne, fuori dal centro commerciale Elnos di Roncadelle: è finito in ospedale, al Civile di Brescia, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in circa venti giorni. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, domenica 1 febbraio. I presunti aggressori sono stati fermati dai carabinieri della Stazione di Roncadelle, intervenuti tempestivamente dopo la chiamata al numero unico per le emergenze. Anche loro sono giovanissimi: hanno 18 e 16 anni. Il maggiorenne risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Questa notte a Santa Giustina in Colle la serata si è conclusa con una brutale aggressione.

