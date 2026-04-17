La polizia di Milano ha arrestato un cittadino indiano in flagranza di reato per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo è stato fermato durante un’operazione mirata alla tutela dei minori nel web, in relazione a un’indagine che aveva portato al suo fermo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale illecito che raffigura minori sfruttati, portando all’arresto dell’individuo.

Gli approfondimenti investigativi condotti dagli specialisti della polizia postale di Pordenone hanno consentito di individuare una serie di tracce digitali e di individuare un soggetto residente in provincia di Milano. Gli elementi raccolti sono stati successivamente sviluppati dagli operatori del capoluogo lombardo, che hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Nel corso dell’attività sono emersi riscontri relativi all’adescamento della vittima ed è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale illecito su supporti informatici. Alla luce delle evidenze acquisite, la Procura di Milano ha disposto l’arresto e la traduzione dell’uomo presso la locale casa circondariale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Adescamento di minore e pedopornografia, indiano arrestato a Milano

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