Addio calorie | i 4 pilastri per sconfiggere l’obesità con il cibo

Un esperto in epidemiologia e nutrizione ha presentato una strategia per affrontare l’obesità, basata su quattro principi comportamentali. Ha affermato che le tecniche tradizionali di restrizione calorica non risultano efficaci nel lungo termine. La proposta si concentra su cambiamenti nello stile di vita e nelle abitudini alimentari, escludendo metodi che prevedano semplicemente di ridurre le calorie consumate.

L’epidemiologo e nutrizionista Franco Berrino ha delineato una strategia contro l’obesità basata su quattro pilastri comportamentali, sostenendo che i metodi tradizionali di restrizione calorica siano inefficaci. La sua proposta punta a sostituire il conteggio ossessivo delle calorie con la creazione di abitudini durature, concentrandosi sulla gestione dei tempi dei pasti e sulla qualità biologica di ciò che arriva sulle nostre tavole. Il professionista, nato il 30 aprile 1944 e specializzato nello studio della longevità attraverso l’alimentazione, ha messo in discussione l’approccio classico del fai-da-te quando si parla di regimi alimentari, specialmente nei periodi di transizione come il rientro dalle vacanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

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