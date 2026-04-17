Ad Arcevia va in scena Aspetta primavera Bandini festa per John Fante con Sandro Fabiani e Rudy Valentino
Prosegue il cartellone della stagione di prosa del Teatro Misa promossa dal Comune di Arcevia in collaborazione con il Centro di produzione teatrale Teatro Giovani Teatro Pirata (TGTP) che ne cura la direzione artistica e organizzativa, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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