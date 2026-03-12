Aspetta primavera Bandini! | l' incontro su John Fante con un ospite d' eccezione

Il 20 marzo, alla libreria Zeno Bandini, si terrà un evento dedicato a John Fante, con un ospite speciale. Durante l'incontro si parlerà di Arturo Bandini, protagonista dei romanzi dello scrittore, e si discuterà del suo rapporto con la stagione che sta per iniziare. Il titolo dell’evento richiama il romanzo di Fante, “Aspetta primavera, Bandini”.

Il 20 marzo, alla vigilia della primavera, alla libreria Zeno Bandini si aspetterà la nuova stagione insieme ad Arturo Bandini, con un evento il cui titolo sembra servito su un piatto d'argento da John Fante ("Aspetta primavera, Bandini" è il celebre romanzo che apre la saga dedicata al suo personaggio più amato). Per l'occasione, alla Zeno Bandini si terrà un incontro dedicato allo scrittore italoamericano e alla storia letteraria del suo indimenticabile protagonista. Sarà presente, direttamente da Barcellona, Eduardo Margaretto, scrittore, giornalista e traduttore spagnolo, autore di diversi studi sull'opera fantiana, tra cui la biografia "Non chiamarmi bastardo, io sono John Fante (Rubbettino, 2017).

