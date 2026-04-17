Stanotte alle 23.30 si terrà un evento esclusivo e gratuito, riservato a chi ha ottenuto l’accredito, con la partecipazione di un noto artista. L’evento ha suscitato grande curiosità tra i fan, che attendono con interesse l’annuncio. La serata sarà caratterizzata da un’installazione o performance segreta, senza ulteriori dettagli al momento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato cosa aspettarsi durante l’appuntamento.

Grande attesa questa sera alle 23.30, Achille Lauro farà un evento esclusivo e gratuito per tutti coloro che sono riusciti ad accreditarsi. La location verrà annunciata solo un'ora prima Un annuncio a sorpresa quello diAchille Lauroche ha colpito tutti. Poco fa ha pubblicato una story annunciando che stasera alle 23.30 terrà un evento gratuito per i fan in una location segreta a Roma. Successivamente ha pubblicato un link per potersi iscrivere alla serata. Ovviamente in pochissimi minuti era già tutto sold out e finora, comunque, non è stata disposizione su dove si terrà l’evento. Achille Lauronegli ultimi anni ha raggiunto un grandissimo successo e sono tantissimi i fan che lo amano e seguono dovunque, rendendo anchele date degli stadidi giugno 2027 quasi sold out.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Achille Lauro, stanotte l’evento segreto: l’annuncio che incuriosisce i fan

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