Achille Lauro e l’evento segreto a Roma L’invito ai fan per stasera | Posti limitatissimi

Achille Lauro ha annunciato sui social di aver organizzato un evento segreto a Roma, invitando i fan a iscriversi, ma senza rivelare dettagli sul luogo e sull’orario. Nelle stories su Instagram, ha scritto: «Roma, ho una sorpresa per te», lasciando intendere che si tratti di un evento speciale. L’invito indica che i posti disponibili sono limitati, ma non sono stati forniti ulteriori informazioni sulla location o sull’orario di svolgimento.

« Roma, ho una sorpresa per te ». Così Achille Lauro, nelle sue stories di Instagram, invita i fan a registrarsi per un “ evento segreto ” che si terrà stanotte nella Capitale, lasciando però ancora segreti luogo e orario. C’è un link su cui metter i contatti. Poi, a chi si sarà registrato, verrà comunicata la location. Un evento che rischia di fare il pienone come la sorpresa che fece a Trinità dei Monti. L’invito nelle Stories L’evento per lanciare il nuovo disco, proprio come quando cantò a Trinità dei Monti. Lo scorso 14 aprile il cantante aveva sorpreso il pubblico cantando nel cuore della Capitale e portando in piazza di Spagna circa duemila persone, nonostante la pioggia.🔗 Leggi su Open.online Achille Lauro annuncia lo Stadio Olimpico: «Roma mia, ecco il nuovo capitolo della nostra storia» Notizie correlate “Finisce qui”. Achille Lauro, la decisione e l’annuncio ai fanPer settimane si erano rincorse voci insistenti sul futuro di uno dei volti più riconoscibili della televisione musicale italiana. Leggi anche: Achille Lauro, concerto a Firenze: scaletta, orari, fan in delirio. La grande attesa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Achille Lauro lascia X Factor: Due anni bellissimi ma ora c’è solo la musica; Achille Lauro: Vivo per un amore impossibile. Come nei grandi poemi, dove l'uomo sfida qualunque cosa per rivivere qualcosa di forte. Lo stop a X Factor per prepararsi ai tre eventi negli stadi e altri progetti; Achille Lauro lascia X Factor, l'annuncio a sorpresa; Comuni Immortali nuova edizione speciale dell’album di Achille Lauro. Achille Lauro, esce oggi il nuovo album ‘Comuni Immortali’: ecco tutte le date del tourAchille Lauro esce oggi 17 aprile con il nuovo album: a un anno da Comuni Mortali, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova edizione ... lapresse.it Achille Lauro, colpo da maestro: l'arte del vuoto pieno dietro l'addio a X Factor. Comuni Immortali genera nuova attesa e lo riporta in tourAchille Lauro si sottrae dalla tv e genera attesa nel suo pubblico che è sempre più numeroso: Comuni Immortali lo riporta sul palco degli stadi ... libero.it "Roma, ho una sorpresa per te". Achille Lauro annuncia nelle sue stories di Instagram un evento a sorpresa nella Capitale. In uno sfondo nero, campeggia una scritta bianca con cui l'artista romano spiega (ma non troppo): "Questa notte evento segreto. Post facebook