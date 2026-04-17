Accordo Perugia e distretto cinese di Yangpu | si punta ai grandi mercati di Shanghai

Una delegazione del distretto di Yangpu, uno dei principali centri economici e innovativi di Shanghai, ha visitato ieri Perugia, partecipando a una serie di incontri con rappresentanti locali e imprenditori. L’obiettivo è rafforzare i legami tra le due aree e facilitare l’accesso ai mercati di Shanghai, in particolare a quelli della zona di Yangpu e di Shanghai stessa. La giornata si è conclusa con l’accordo tra le parti di sviluppare collaborazioni commerciali e culturali.

Una significativa delegazione governativa proveniente dal distretto di Yangpu, uno dei principali poli economici e innovativi di Shanghai, ha fatto visita ieri a Perugia, dando vita a un’intensa giornata di incontri istituzionali e imprenditoriali. La delegazione del distretto di Yangpu.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Grazie all'hub tecnologico Pil record per il distretto cinese di ShenzenSHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un piccolo distretto nella città meridionale cinese di Shenzhen è andato oltre il proprio livello...