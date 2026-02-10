Sanità e sicurezza | arriva la videosorveglianza intelligente in ospedale

La sanità trentina si prepara a introdurre la videosorveglianza intelligente negli ospedali. Nel 2025, sono stati circa cento i casi di aggressività contro il personale ospedaliero, e ora le autorità sperano che questa tecnologia possa aiutare a prevenire e gestire meglio le situazioni di tensione. La novità riguarda sistemi che rilevano comportamenti anomali in tempo reale, permettendo un intervento più rapido e mirato.

Sono circa un centinaio i casi di aggressività nei confronti del personale ospedaliero trentino registrati nel corso del 2025. In particolar modo, le situazioni più frequenti si sono verificate nei momenti di accettazione e triage ed hanno coinvolto principalmente infermieri, operatori socio.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Sanità Sicurezza Videosorveglianza intelligente. Ecco le telecamere collegate con le forze dell’ordine Sanità e sicurezza, l’allarme arriva da Napoli: “Crescono le aggressioni a medici e infermieri” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sanità Sicurezza Argomenti discussi: Prorogati i termini per partecipare al contest Salute e sicurezza…insieme!; Dai fondatori di Fitbit arriva Luffu: AI per gestire salute e sicurezza della famiglia; Contest Salute e sicurezza…insieme!, c’è tempo fino al 31 marzo per inviare i progetti; Salute e lavoro: allarme rischio radiologico per 150mila professionisti sanitari. Arriva nel Lazio l’Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitariIstituito con delibera regionale l’Osservatorio avrà il compito di delineare e comprendere il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. D’Amato: Chi aggredisce un medico o un infermiere ... quotidianosanita.it Sanità digitale: all’ASP Trapani arriva il fascicolo sanitario elettronicoL’ASP Trapani, in collaborazione con l’Ordine dei Medici della provincia, avvia la formazione rivolta a tutti i Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, ai medici delle strutture private ... itacanotizie.it Sicurezza alimentare e sanità, parla Limone il dg Asl Caserta - facebook.com facebook Sicurezza alimentare e sanità, parla Limone il dg Asl Caserta x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.