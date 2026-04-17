A Dolcè si celebrano i vent’anni del Ludobus | Il gioco è un diritto

A Dolcè, nel veronese, si festeggiano i vent’anni del Ludobus, un progetto dedicato al gioco come diritto. L’evento ha coinvolto diverse persone e ha portato alla luce l’esperienza di due decenni di attività sul territorio. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha previsto momenti di confronto e attività ludiche aperte alla comunità. La ricorrenza ha attirato partecipanti di tutte le età, creando un’occasione di incontro e condivisione.

A Dolcè, piccolo comune della provincia veronese, il gioco diventa occasione di riflessione pubblica e racconto collettivo. Sabato 18 aprile, nella sala consiliare, il convegno “La Rivoluzione del Gioco” apre la quarta edizione del Festival del Gioco, intrecciando memoria e prospettive per.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Giorgia ed Emanuel Lo, oltre vent’anni d’amore e non sentirli: la dolce dedica d’amoreUna dedica romantica riaccende l’attenzione su una delle coppie più amate dello spettacolo: Emanuel Lo sorprende Giorgia con parole dolcissime e la... Il Festival del Gioco a DolcèÈ stata presentata mercoledì primo aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quarta edizione del Festival del Gioco, in programma al... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cosa sta succedendo a Dolce & Gabbana?; Aprile dolce fiorire: la primavera tra i meli in fiore; Giornata europea del gelato artigianale, ad Agrimont il dolce freddo protagonista; Guerra in Ucraina, ultime notizie. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua. Nel pomeriggio del 14 aprile il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, alla presenza del Prefetto di Verona Demetrio Martino, ha incontrato, in Prefettura, i Sindaci del comprensorio della Valpolicella – Brentino Belluno, Bussolengo, Dolcè, Fumane, Mara - facebook.com facebook Il Ludobus compie 20 anni, il gioco libera le strade e le menti. Il ventennale sarà festeggiato a Dolcè in Veneto in apertura del Festival del Gioco #ANSA x.com