A Dolcè si celebrano i vent’anni del Ludobus | Il gioco è un diritto

Da veronasera.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Dolcè, nel veronese, si festeggiano i vent’anni del Ludobus, un progetto dedicato al gioco come diritto. L’evento ha coinvolto diverse persone e ha portato alla luce l’esperienza di due decenni di attività sul territorio. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha previsto momenti di confronto e attività ludiche aperte alla comunità. La ricorrenza ha attirato partecipanti di tutte le età, creando un’occasione di incontro e condivisione.

A Dolcè, piccolo comune della provincia veronese, il gioco diventa occasione di riflessione pubblica e racconto collettivo. Sabato 18 aprile, nella sala consiliare, il convegno “La Rivoluzione del Gioco” apre la quarta edizione del Festival del Gioco, intrecciando memoria e prospettive per.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Giorgia ed Emanuel Lo, oltre vent’anni d’amore e non sentirli: la dolce dedica d’amoreUna dedica romantica riaccende l’attenzione su una delle coppie più amate dello spettacolo: Emanuel Lo sorprende Giorgia con parole dolcissime e la...

Il Festival del Gioco a DolcèÈ stata presentata mercoledì primo aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quarta edizione del Festival del Gioco, in programma al...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Cosa sta succedendo a Dolce & Gabbana?; Aprile dolce fiorire: la primavera tra i meli in fiore; Giornata europea del gelato artigianale, ad Agrimont il dolce freddo protagonista; Guerra in Ucraina, ultime notizie. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua.

Trova facilmente notizie e video collegati.