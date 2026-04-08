Il Festival del Gioco a Dolcè

Mercoledì primo aprile, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, è stata annunciata la quarta edizione del Festival del Gioco, che si svolgerà al PalaDolcè in Valdadige. L’evento si terrà nel fine settimana, sabato 18 e domenica 19 aprile. La presentazione ufficiale ha coinvolto organizzatori e rappresentanti del Comune, che hanno illustrato le date e il luogo dell’appuntamento dedicato al mondo del gioco.

È stata presentata mercoledì primo aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quarta edizione del Festival del Gioco, in programma al PalaDolcè in Valdadige sabato 18 e domenica 19 aprile. Ad aprire la due giorni, alle 10 del sabato nella sala consiliare del municipio di Dolcè, sarà il. 🔗 Leggi su Veronasera.it Peter Gomez a Padova per parlare di economia criminale e gioco d’azzardo nella quarta edizione del Festival Cambio GiocoDal 9 al 13 marzo Padova ospita la quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana dedicata alla prevenzione delle dipendenze comportamentali e del... Dolcè 2026: il gioco trasforma le vie in scuola all’apertoIl Festival del Gioco 2026 a Dolcè si trasforma in un laboratorio sociale all’aperto, dove la tradizione locale incontra l’innovazione educativa tra... Tutta Colpa del Cioccolato: Un Amore da Assaporare (4K) Temi più discussi: Festival del Gioco, la quarta edizione a Dolcè; FESTIVAL DEL GIOCO A DOLCÈ; Contro paura e burnout, si torna a giocare insieme al festival di Dolcè; Dolcè capitale del gioco. Il Festival del Gioco a DolcèÈ stata presentata mercoledì primo aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quarta edizione del Festival del Gioco, in programma al PalaDolcè in Valdadige sabato 18 e domenica 19 aprile. Ad a ... veronasera.it Castiglion Fiorentino si trasforma in un tabellone a cielo aperto: arriva il Festival del GiocoIl 28 e 29 marzo, Piazza del Municipio ospiterà 40 postazioni di giochi in legno, laboratori e spettacoli per un weekend all’insegna del divertimento senza tempo ... lanazione.it CARTOON PLAY – Il Festival del Gioco 1ª EDIZIONE ASSOLUTA Sabato 11 e Domenica 12 Aprile Fiera Internazionale della Sardegna ( Cagliari) Rimasti pochi posti disponibili online Possibile esaurimento anticipato dei biglietti Un evento dove i - facebook.com facebook